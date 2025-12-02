Endonezya'da sel felaketi: Sumatra'da can kaybı 753'e yükseldi

Endonezya’nın Sumatra Adası’nı vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 753 olarak açıklandı.

Afet kapsamı ve kayıp bilançosu

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 504 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kurumun verdiği bilgiye göre, ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.

Güney Asya ülkeleri şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

