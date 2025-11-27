Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: Ölü Sayısı 49'a Yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 49'a çıktı; binlerce ev sular altında kaldı, on binlerce kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:54
Endonezya'nın Kuzey Sumatra, Aceh ve Batı Sumatra eyaletlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Sumatra'da ağır bilanço

Kuzey Sumatra İl Polisi Sözcüsü Ferry Walintukan, bölgede kaydedilen can kayıplarını şöyle açıkladı: Güney Tapanuli'de 17, Sibolga kentinde 8, Orta Tapanuli'de 4, Pakpak Bharat'ta 2, Humbang Hasundutan'da 2 ve Nias adasında 1 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aceh ve Batı Sumatra'da tahliye ve kayıplar

Aceh'te yetkililer, Central Aceh bölgesinde çarşamba günü üç köyde meydana gelen toprak kaymalarında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aceh Afet Azaltma Ajansı, sel nedeniyle yaklaşık 47 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve yaklaşık 1.500 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Batı Sumatra'da ise kurtarma ekipleri, Padang şehrinin Lumin Park yerleşim bölgesinde suda boğulan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Padang Pariaman bölgesinde ise yaklaşık 3.300'den fazla ev su altında kaldı.

Bölgede kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

