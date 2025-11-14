Erbaa Belediyesi'nden Şehitlere Helva İkramı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi, cuma namazı sonrası Büyük Cami'de şehitler için helva dağıttı; dualar edildi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, cuma namazı sonrası Erbaa Belediyesi tarafından Büyük Cami bahçesinde helva ikramı düzenlendi.

Belediye ekipleri, vatandaşlara helva dağıtarak Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramın ardından cami bahçesinde duygusal anlar yaşandı.

Başkan Karagöl'ün açıklaması

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Gürcistan’da düşen uçağımızda şehit olan askerlerimiz için cuma namazı sonrası hemşehrilerimize helva ikramında bulunduk. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

