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Ercan, Kadın İşçilerle El Ele: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadın işçilerle buluşarak 1 Mayıs'ı kutladı ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:04
Ercan, Kadın İşçilerle El Ele: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

1 Mayıs'ı Kutlamak İçin Kadın İşçilerle Buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan kadınlara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çiçek dağıttı.

Fabrika Ziyareti ve Kadın İşçilerle Dayanışma

İstanbul Milletvekili olan Ercan, ilçedeki seccade ve halı dokuma fabrikasını ziyaret ederek, farklı bölümlerde çalışan kadın işçilere çiçek takdim etti. Ercan, işçi kadınların 1 Mayıs'ını kutlayarak, onların emeklerine duyduğu saygıyı ifade etti.

Kadın Hakları ve Çalışma Koşulları Üzerine Vurgu

Fabrika sahibiyle de görüşerek, işçiler hakkında bilgi alan Ercan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer edinebilmesi için sağladıkları kolaylıklara dikkat çekti.

Sendikalaşmada Önemli Başarılar

Ercan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kadın işçilerin yoğun olduğu bir fabrikayı ziyaret ettiklerini belirterek, "AK Parti hükümetleri olarak kadın hakları konusunda birçok yenilik yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 Mayıs tatil ilan edildi. Sendikalı işçi sayımızı 1 milyondan 2,5 milyona çıkardık. Kadınlara öncelik vererek, çalışma koşullarını iyileştirdik." dedi.

Aile Yılı ve Kadınlara Destek Projeleri

2025 Aile Yılı kapsamında kadınlar için yeni izin ve teşvik düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Ercan, "Bu kolaylıkları sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Ercan'a ziyaretleri sırasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek de eşlik etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan kadınlara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çiçek dağıttı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Arnavutköy'de bir fabrikada çalışan kadınlara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çiçek dağıttı.

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