Erciş'te Kızılay ile Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol kampanyası başladı

Kampanya ve amaç

Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay ve Erciş Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol kampanyası, Erciş’in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 1918 yılı anısına düzenlendi.

Yer, süre ve yetkililer

Kampanya, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu’nun himayelerinde bugün başladı. Etkinlik, Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Behzad Jalilzadeh, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fatemeh Ranjbarfar ve Kızılay Erciş Müdürü Kurbani Özdaş’ın katkılarıyla yürütülüyor.

Kan bağışı etkinliği, Erciş Kaymakamlığı resepsiyon alanında iki gün boyunca devam edecek.

Bağışın önemi

Organizatörler, etkinlik süresince yapılan her bağışın üç ihtiyaç sahibi vatandaşa umut olacağını belirterek, Erciş halkını kampanyaya destek vermeye davet etti. Kızılay yetkilileri ayrıca kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

