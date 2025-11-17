Erciş'te Kızılay ile 'Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol' Kampanyası Başladı

Erciş'te Kızılay ve Kaymakamlık 'Hedef 1918 Ünite Kan' kampanyasını başlattı; bağışlar iki gün sürecek ve her bağış üç kişiye umut olacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:10
Erciş'te Kızılay ile 'Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol' Kampanyası Başladı

Erciş'te Kızılay ile Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol kampanyası başladı

Kampanya ve amaç

Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay ve Erciş Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen Hedef 1918 Ünite Kan, Sen de Bir Cana Umut Ol kampanyası, Erciş’in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 1918 yılı anısına düzenlendi.

Yer, süre ve yetkililer

Kampanya, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu’nun himayelerinde bugün başladı. Etkinlik, Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Behzad Jalilzadeh, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fatemeh Ranjbarfar ve Kızılay Erciş Müdürü Kurbani Özdaş’ın katkılarıyla yürütülüyor.

Kan bağışı etkinliği, Erciş Kaymakamlığı resepsiyon alanında iki gün boyunca devam edecek.

Bağışın önemi

Organizatörler, etkinlik süresince yapılan her bağışın üç ihtiyaç sahibi vatandaşa umut olacağını belirterek, Erciş halkını kampanyaya destek vermeye davet etti. Kızılay yetkilileri ayrıca kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

ANI FOTOĞRAFI

ANI FOTOĞRAFI

TOPLU FOTOĞRAF

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
2
Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü
3
Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek
4
Bolu'da Ağaç Kazası: Seyid Ahmet Özay (52) Hayatını Kaybetti
5
Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı
6
Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler