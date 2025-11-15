Erciş'te Trafik Kazası: Volkswagen Golf Takla Attı, 3 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde sahil yolunda 34 LP 0906 plakalı Volkswagen Golf'ün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:04
Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, 34 LP 0906 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, sahil yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçta bulunan kişilerin yaralandığı bildirildi. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

