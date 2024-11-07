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Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı Başarıyla Kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:45
Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı Başarıyla Kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda Yaşanan Kurtarma Operasyonu

Kayseri'nin uluslararası üne sahip dağlarından birisi olan Erciyes, geçtiğimiz günlerde bir dağcının mahsur kalmasına neden oldu. 3850 metre yükseklikteki zirve tırmanışı sırasında zorlu bir an yaşayan 26 yaşındaki M.İ.M., yönünü kaybederek Hörküç Kaya bölgesinde mahsur kaldı.

Dakikalar geçtikten sonra, M.İ.M. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Bu çağrının hemen ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hızlıca harekete geçti.

Kurtarma ekipleri, kısa bir zaman dilimi içerisinde dağcıya ulaştı. Durumu iyi olan M.İ.M., güvenli bir şekilde kurtarıldı ve tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu olay, dağcılık faaliyetleri sırasında güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken 3 bin 850 metre irtifada mahsur kalan dağcı ekiplerce...

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken 3 bin 850 metre irtifada mahsur kalan dağcı ekiplerce kurtarıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken 3 bin 850 metre irtifada mahsur kalan dağcı ekiplerce...

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanırken 3 bin 850 metre irtifada mahsur kalan dağcı ekiplerce kurtarıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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