Erdek'te Dilruba Elif Çetin cinayeti: Burak İnci'ye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 4 Mayıs 2024 tarihinde Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir sitede meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin sırtından 4 bıçak darbesiyle öldü.

İddiaya göre, ilçede ayakkabı satıcılığı yapan 26 yaşındaki Burak İnci ile Çetin, 2024 yılında bir kafede tanışıp sevgili oldu. Çetin'in darp edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunmasının ardından İnci hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırmaya rağmen İnci'nin, Çetin'in isteği üzerine evine gittiği, evde birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnci'nin mutfaktan aldığı bıçakla Çetin'i sırtından dört kez bıçakladığı ve genç kadının yere yığıldıktan sonra balkondan atlayarak kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadın memleketi Antalya'da defnedildi. İnci kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık ifadesi

Emniyetteki ifadesinde İnci, çiftin son dönemde sık sık tartıştığını ileri sürerek, 'Olay günü birlikte alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Söyledikleri üzerine sinirlendim ve bıçakladım. Daha sonra balkondan atlayıp kaçtım' dediği öğrenildi.

İddianame ve dava süreci

Savcılık tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci'nin önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

BALIKESİR’İN ERDEK İLÇESİNDE DİLRUBA ELİF ÇETİN’İ (22) 4 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANAN BURAK İNCİ (26) HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAMEDE SAVCI, "KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ.