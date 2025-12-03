Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza

Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir polisi iş yeri ve ikametinde arama yaptı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1 Aralık tarihinde H.D.'nin iş yeri ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 6 ayrı poşet halinde toplam 90 gram esrar ile 3 şarjör içinde toplam 41 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

