Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde tebrikleri kabul etti.

Tören Akışı

Erdoğan, ilk olarak Anıtkabir'deki törene katıldı; ardından tören için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Buradaki törende devlet erkânı ve birçok üst düzey temsilci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Törene Katılanlar

Törene katılanlar arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu kurumlarının yöneticileri ile yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Törenin Kapanışı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirirken, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu. Tören bu sunumlarla sona erdi.