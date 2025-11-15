Erdoğan, Adıyaman’da 350 Bininci Deprem Konutu Töreni Sonrası İndere'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’daki 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:43
Erdoğan, İndere köy evlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları

Törenin hemen sonrasında gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde incelemelerde bulunuyor. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Yetkililer ve protokolle gerçekleştirilen program kapsamında Erdoğan’ın köy evlerindeki değerlendirmeleri sürüyor.

