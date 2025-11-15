Erdoğan, Adıyaman’da 350 Bininci Deprem Konutu Töreni Sonrası İndere'yi Ziyaret Etti

Erdoğan, İndere köy evlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti.
Ziyaretin ayrıntıları
Törenin hemen sonrasında gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde incelemelerde bulunuyor. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.
Yetkililer ve protokolle gerçekleştirilen program kapsamında Erdoğan’ın köy evlerindeki değerlendirmeleri sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ADIYAMAN KÖY EVLERİNE ZİYARET