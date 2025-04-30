Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Erdoğan Bugün Aile Destekleriyle İlgili Müjde Verecek!

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte, ailelere ve aile kuracak olan çiftlere yönelik önemli destekler sunulmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl özel bir kampanya ile evlilik yolundaki çiftlerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Ev Eşyası Alımında Büyük Destek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı duyuruda, evlenecek gençlere yönelik yeni bir destek kampanyası başlatacaklarını belirtti. Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında evlenecek çiftlere yönelik yeni bir destek kampanyası başlatacağız" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin 16 prestijli firmasıyla protokol imzalanacak ve çiftlere özel indirim fırsatları sunulacak.

Hangi Ürünlerde Destek Gelecek?

Göktaş, evlenecek çiftlerin en temel ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanacağını vurguladı. İmzalanacak protokoller aracılığıyla, çiftler mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi önemli kalemlerde özel indirimlerden yararlanabilecekler.

Ayrıca, kampanyanın tüm detayları ve indirim oranları 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek özel bir toplantıda kamuoyuna açıklanacak.

Doğum Yardımı İçin Rekor Sayıda Başvuru

Bakan Göktaş, yalnızca evlilik destekleri ile sınırlı kalmayarak doğum yardımı başvurularına dair son rakamları da paylaştı. 8 Nisan itibarıyla doğum yardımı için başvuran aile sayısı 287 bin 517'ye ulaştı. Bu durum, destek programının aileler üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Doğum Yardımında Farklı Destek Yapısı

Doğum yardımı başvurularının çocuk sayısına göre dağılımı ise dikkat çekiyor:

%41 ilk çocuk için (116 bin 594 başvuru)

ilk çocuk için (116 bin 594 başvuru) %31 ikinci çocuk için (88 bin 982 başvuru)

ikinci çocuk için (88 bin 982 başvuru) %18 üçüncü çocuk için (51 bin 843 başvuru)

üçüncü çocuk için (51 bin 843 başvuru) %10 üçten fazla çocuk için (30 bin 99 başvuru)

Ödeme Tarihleri Hakkında Bilgiler

Bakan Göktaş, yapılan başvuruların ardından ödeme tarihlerine de açıklık getirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ilk ödemelerin Mayıs ayında yapılacağını duyurdu; bu haber de ailelerin yüzünü güldürdü.

Doğum yardımı tutarları ise şu şekilde belirlenmiştir: