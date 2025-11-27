Erdoğan'dan ERÜ'ye TÜSEB-Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Erkan Yılmaz, 2025 TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:23
Tören ve ödül gerekçesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında TÜSEB-Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Jüri, Prof. Dr. Erkan Yılmaz'ı; biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro diagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanların üretimi konularındaki çalışmaları nedeniyle ödüle değer gördü.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun törende emeği geçenlere teşekkür ederek, ödüle layık görülen Prof. Dr. Erkan Yılmaz'ı tebrik etti.

