Erdoğan'dan Şehit Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Ailesine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmenin ayrıntıları

Telefon görüşmesinde Erdoğan, şehit Özcan'a Allah'tan rahmet dileyerek aile fertlerine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Erdoğan baba Özcan'a şu dileklerde bulundu: "Rabbim sizleri ve şehidimizi sevgili habibimizin yanına komşu eylesin. Allah razı olsun, yar ve yardımcımız olsun".

Mehmet Özcan ise Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

