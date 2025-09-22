Erdoğan'dan Sert Çıkarma: Gazze'deki Katliam Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliamı kınayarak vicdana seslendi; böyle bir soykırıma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:18
Erdoğan'dan Sert Çıkarma: Gazze'deki Katliam Kabul Edilemez

Erdoğan'dan Sert Çıkarma: Gazze'deki Katliam Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası vicdana çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada Gazze'deki gelişmeleri sert sözlerle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz"

Erdoğan, sözleriyle Gazze'deki katliam karşısında sessizliğin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ima etti.

Mesajında insanlık ve adalet vurgusu öne çıktı; Erdoğan, vicdan sahibi herkesi duyarlılığa çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
4
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
5
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta