Erdoğan'dan Sert Çıkarma: Gazze'deki Katliam Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası vicdana çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada Gazze'deki gelişmeleri sert sözlerle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz"

Erdoğan, sözleriyle Gazze'deki katliam karşısında sessizliğin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ima etti.

Mesajında insanlık ve adalet vurgusu öne çıktı; Erdoğan, vicdan sahibi herkesi duyarlılığa çağırdı.