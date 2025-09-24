Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan ve bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını vurguladı.

SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri arasında Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceği ifadesine de yer verildi.