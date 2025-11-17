Erdoğan: Karakutu İncelemesiyle 20 Şehidin Nedeni Netleşecek

Erdoğan: Karakutunun İncelenmesiyle 20 Şehidin Nedeni Çok Daha Net Görülecek

"Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların başta şehit yakınları olmak üzere kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını belirtti.

Kaza ve İlk Müdahale

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Gürcistan sınırına yakın Signagi bölgesinde düşen askeri kargo uçağı olayında kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası dayanışma mesajları alındığını söyledi. Gürcistan ve Azerbaycan’ın facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini, arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve enkazın güvenliğinin sağlanmasında tam işbirliği içinde olunduğunu aktardı.

Uçağın karakutusuna ve şehitlerin naaşlarına kısa sürede ulaşıldığı, şehitlerin cuma günü ülkeye getirildiği ve bakanlar, milletvekilleri ile vatandaşların katılımıyla son görevlerin yerine getirildiği ifade edildi.

Şehitlere Vefa ve Dua

Erdoğan, şehitlere rahmet dileyerek, Hırvatistan dönüşü düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için de taziye dileklerini iletti. Şehit yakınlarının sabrı, vakarı ve metanetine vurgu yaparak milletin her ferdi adına duygulandığını söyledi.

Millet Kütüphanesi ve Kültür Yatırımları

5 sene önce açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin büyümesine dikkat çeken Erdoğan, kütüphanenin toplam 141 milyon 700 bin kaynakla dünyanın en büyük 3’üncü kütüphanesi hâline geldiğini belirtti. Geçen yıl yaklaşık iki milyon kişinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini, 15 Kasım itibarıyla 8 milyon 650 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Kütüphanede okuyanlara günde iki öğün çorba, 15 çeşit içecek ve keklerin ücretsiz sunulduğunu, yılbaşından bu yana 7 milyon 340 bin ücretsiz ikram yapıldığını kaydetti. Ayrıca halk kütüphanelerindeki güncel üye sayısının 7,6 milyon, kitap sayısının 25,6 milyon olduğunu, yıl sonunda 800 bin yeni kitapla sayıyı 26,4 milyona çıkaracaklarını aktardı.

Ekonomi, Sanayi ve İhracat

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik ve sanayi alanındaki dönüşümüne vurgu yaparak, ülkenin dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisi haline geldiğini söyledi. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığını ve Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 270,2 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaldığını, İHA ve SİHA üretiminde Türkiye’nin dünyanın ilk üçü arasında yer aldığını kaydetti.

Güney Kafkasya, Kıbrıs ve Dış Politika

8 Kasım’da Bakü’de düzenlenen Zafer Günü etkinliklerine değinen Erdoğan, "İki devlet tek millet" anlayışıyla Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve ekonomik kalkınma için gereken ne varsa yapılacağını vurguladı.

Kıbrıs meselesinde ise geçmişte denenen çözümlerin tekrar ısıtılmasını vakit kaybı olarak nitelendirerek, çözümün iki devletin bir arada var olmasından geçtiğini belirtti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci yıldönümünü kutladı.

Deprem Bölgesi İmar Çalışmaları

Adıyaman ziyaretinde deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına değinen Erdoğan, Malatya’da 304 bininci afet konutu kura çekildiğini, Adıyaman’da ise 350 bininci yuvanın anahtarlarının teslim edildiğini söyledi. 11 il için hedefin yılbaşından önce 453 bin bağımsız bölümün teslimi olduğunu, evine kavuşmamış tek hak sahibi kalmayana kadar çalışılacağını bildirdi.

Gıda Güvenliği ve Denetimler

Gıda güvenliğinin hükümetin en hassas konularından biri olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul’da 2’si çocuk 3 gurbetçi vatandaşın yaşamını yitirdiği olayın çok boyutlu soruşturmasının sürdüğünü söyledi. Emniyet ve savcılıkların tahkikat yürüteceğini, ölümlerin nedeninin ortaya çıkarılacağını aktardı.

2025 yılında ülke genelinde 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldığını, kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 495 dosyanın cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirildiğini bildirdi. Ayrıca, yıl içinde 470 bin firma denetlenerek 2,4 milyar lira idari para cezası uygulandığını ve Rekabet Kurumu tarafından 196 firmaya toplam 11,5 milyar lira ceza verildiğini açıkladı.

Gıda işletmelerinde karekod uygulamasıyla vatandaşların işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görebildiğini, taklit-tağşiş listesinin anlık olarak yayımlandığını vurguladı ve gıda güvenliğinde hiçbir ihmale tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Suriye, Gazze ve Bölgesel Mesajlar

Türkiye’nin Suriye’deki siyasi süreçlere katkıda bulunmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen sürmesini kıymetli bulduklarını ifade etti. İnsani yardımlar kapsamında 18’inci İyilik gemisi ile 810 ton yardımın El Ariş Limanı’na ulaştığını, 47 tır malzemenin Refah Sınır Kapısı’na yönlendirildiğini bildirdi. Gazze’de konteyner sevkiyle sahada rahatlama sağlanabileceğini belirtti.

Kapanış

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım gerçeğe dönüştüğünü, ülkenin iç ve dış tehditlere rağmen yürüyüşüne devam edeceğini vurguladı. Kamuoyuyla paylaşılacak soruşturma sonuçları, kütüphane ve sağlık-gıda alanındaki yatırımlar, ekonomik başarılar ve bölgesel politikalar üzerine açıklamalarını burada sonlandırdı.

