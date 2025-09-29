Erdoğan: Muhalefet ABD Ziyaretimizi Cinnet Halinde Eleştiriyor

Erdoğan, muhalefetin ABD ziyaretini 'cinnet halinde' eleştirmesinin nedenini ziyaretin son derece başarılı geçmesi olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:35
Cumhurbaşkanı ziyareti değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi ve ziyaretin başarısına dikkat çekti.

"Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir"

Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefetin tutumunu ziyaretin elde ettiği olumlu sonuçlarla ilişkilendirerek eleştirilerin arkasındaki gerekçeyi ortaya koydu.

Vurgu: Cumhurbaşkanı, ziyaretin başarısının muhalefetin yoğun eleştirilerini tetiklediğini belirtti.

