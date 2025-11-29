Erdoğan: Terörsüz Türkiye için kararlılığımız tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, terörle mücadele ve akademik çalışmalara destek konularında devlet ve iktidarın kararlılığını vurguladı.

İlim Yayma Ödülleri ve akademiye destek

Erdoğan, konuşmasında İlim Yayma Ödülleri'nin temellerinin 2017'de atıldığını, ilkinin 2019'da düzenlendiğini ve bu yıl 4'üncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlattı. Emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, 3 farklı kategoride ödül alan bilim insanlarını tebrik etti.

Erdoğan, ödül detaylarını şu şekilde aktardı: Bir büyük ödül sahibine 5 milyon TL, diğer hocalara ise 2'şer milyon TL verildiğini belirtti. Bu yıl üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan bin 324 başvuru geldiğini ve İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir kimlik kazanacağını söyledi.

Erdoğan, "Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın?" diye sorarak ödüllerin amacının iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir etmek olduğunu, ancak bilginin hayata uygulanması gerektiğini vurguladı.

İmam Hatipler ve İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihsel rolü

Erdoğan, merhum Sabahattin Zaim hocayı anarak onun gençlerin yetişmesindeki rolünü dile getirdi. İlim Yayma Cemiyeti'nin İmam Hatip Okullarının kurulması ve yaşatılmasında tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirterek cemiyete emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan ayrıca cemiyetin önümüzdeki yıl 75'inci yaşına gireceğini hatırlattı.

Gazze değerlendirmesi: 'Medeni dünya seyrediyor'

Gazze'de yaşananlara ilişkin konuşan Erdoğan, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi ve "Gazze’de 2 yıl boyunca işlenen cinayetleri, yapılan vahşi soykırımı medeni denilen dünya yalnızca seyretmekle yetindi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze ile ilgili çarpıcı rakamları paylaştı: Gazze’deki okulların %80'i (668 okul binası) bombalanmış, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu yıkılmış veya yakılmış, 392 okul kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830'un üzerinde öğretmen ve eğitim personeli, 193 bilim insanı ve akademisyen hayatını kaybetti; 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum durumda olduğunu belirtti.

Erdoğan, bunun "savaşın acımasız sonuçları" olmadığını, "bilinçli, kasıtlı bir toplu kıyım politikası" olduğunu söyledi ve Türkiye olarak adil, kalıcı barış ile iki devletli çözüm politikasını 1967 sınırları ve başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca son dönemde Güney Afrika ziyaretinde bu konuları gündeme getirdiğini ve ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin rolü olduğunu kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefi: 'Kararlılığımız tam'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Erdoğan, "Bu milleti bölmeye uğraştılar. Bunda ne yazık ki bir dereceye kadar başarılı da oldular" diyerek, sosyal medyada yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekti. Erdoğan, bu kampanyaların bir kısmının yurt dışından yönetildiğini ve bazı hesapların FETÖ ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bölgesel stratejik hamlelerin kimleri rahatsız ettiğinin farkında olduklarını belirterek şu güçlü mesajı verdi: "Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı, 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanlarına alarak bu yolda ilerleyeceklerini, tahriklere kapılmadan, sabırlı ve dikkatli davranacaklarını söyledi. Erdoğan sözlerini "Türkiye bir yola girmiştir ve inşallah bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğunu bir menzile götürecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" diyerek tamamladı.

