Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlar kum torbası değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik haksızlığa sert tepki gösterdi.

Türk diasporasının katkıları

Erdoğan, Türkiye sınırları içindeki 86 milyon vatandaşın yanı sıra yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın insanla büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, 1960'lardan itibaren Avrupa'ya işçi olarak gidenlerin oluşumundaki gurbetçi toplumun Türk milletinin dünyadaki temsilcileri olduğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştıkları zorluklara, ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara rağmen sabırla, azimle ve fedakârlıkla çalışarak gurbeti sılaya çevirdiklerini söyleyen Erdoğan, bu vatandaşların ikamet ettikleri ülkelerle Türkiye arasında önemli beşeri, ticari, ekonomik ve kültürel köprüler kurduklarını ifade etti.

Erdoğan, geçen yıl Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonunun (yüzde 15,4) yurt dışında mukim Türk vatandaşlarından oluştuğunu; ülkenin 60,5 milyar dolar toplam turizm gelirinin yüzde 17sine denk gelen 10,3 milyar dolarlık bölümün de gurbetçilerin katkısıyla sağlandığını hatırlattı.

Hürmetsizlik ve ötekileştirmeye tepki

Son dönemde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saygısızlık ve hakaretlere dikkat çeken Erdoğan, ana muhalefetin bazı aktörlerinin söylemlerini eleştirdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir."

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların 86 milyon vatandaş gibi ülkenin asli unsuru olduğunu, hangi kökene, meşrebe, mezhebe veya siyasi görüşe mensup olurlarsa olsunlar baş tacı olduklarını belirterek, ötekileştirmeye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Hükümetin göreve geldiği günden beri gurbetçilere sahip çıktığını, oy kullanma imkânından Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmasına kadar birçok adım attıklarını söyleyen Erdoğan, partinin Dış İlişkiler Başkanlığı ile devlet kurumlarının yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Yaz Kur'an kurslarında artış

Erdoğan, 30 Haziran'da başlayıp 15 Ağustos'ta sona eren yaz Kur'an kurslarına bu yıl gösterilen ilgiye değinerek 2 milyon 540 bin öğrencinin katılımını tebrik etti. Bu rakamın geçen yıla göre yüzde 11 artış anlamına geldiğini belirtti ve kurslara katkı veren öğreticilere teşekkür etti.

Kapanış

Konuşmasının sonunda Kabine Toplantısı'na katılan şehit ailelerine teşekkür eden Erdoğan, 47. Kabine Toplantısı ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.