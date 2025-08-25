DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlar kum torbası değildir

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yurt dışındaki vatandaşların hedef alınmasına tepki gösterdi, diasporanın katkılarını ve yaz Kur'an kurslarını övdü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:53
Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlar kum torbası değildir

Erdoğan: Yurt dışındaki vatandaşlar kum torbası değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik haksızlığa sert tepki gösterdi.

Türk diasporasının katkıları

Erdoğan, Türkiye sınırları içindeki 86 milyon vatandaşın yanı sıra yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın insanla büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, 1960'lardan itibaren Avrupa'ya işçi olarak gidenlerin oluşumundaki gurbetçi toplumun Türk milletinin dünyadaki temsilcileri olduğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştıkları zorluklara, ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara rağmen sabırla, azimle ve fedakârlıkla çalışarak gurbeti sılaya çevirdiklerini söyleyen Erdoğan, bu vatandaşların ikamet ettikleri ülkelerle Türkiye arasında önemli beşeri, ticari, ekonomik ve kültürel köprüler kurduklarını ifade etti.

Erdoğan, geçen yıl Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonunun (yüzde 15,4) yurt dışında mukim Türk vatandaşlarından oluştuğunu; ülkenin 60,5 milyar dolar toplam turizm gelirinin yüzde 17sine denk gelen 10,3 milyar dolarlık bölümün de gurbetçilerin katkısıyla sağlandığını hatırlattı.

Hürmetsizlik ve ötekileştirmeye tepki

Son dönemde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saygısızlık ve hakaretlere dikkat çeken Erdoğan, ana muhalefetin bazı aktörlerinin söylemlerini eleştirdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir."

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların 86 milyon vatandaş gibi ülkenin asli unsuru olduğunu, hangi kökene, meşrebe, mezhebe veya siyasi görüşe mensup olurlarsa olsunlar baş tacı olduklarını belirterek, ötekileştirmeye asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Hükümetin göreve geldiği günden beri gurbetçilere sahip çıktığını, oy kullanma imkânından Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmasına kadar birçok adım attıklarını söyleyen Erdoğan, partinin Dış İlişkiler Başkanlığı ile devlet kurumlarının yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Yaz Kur'an kurslarında artış

Erdoğan, 30 Haziran'da başlayıp 15 Ağustos'ta sona eren yaz Kur'an kurslarına bu yıl gösterilen ilgiye değinerek 2 milyon 540 bin öğrencinin katılımını tebrik etti. Bu rakamın geçen yıla göre yüzde 11 artış anlamına geldiğini belirtti ve kurslara katkı veren öğreticilere teşekkür etti.

Kapanış

Konuşmasının sonunda Kabine Toplantısı'na katılan şehit ailelerine teşekkür eden Erdoğan, 47. Kabine Toplantısı ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu