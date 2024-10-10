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Eritre'den Somali'ye Destek Mesajı: İşbirliği Devam Edecek

Eritre, Somali'nin toprak bütünlüğünü destekledi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:14
Eritre'den Somali'ye Destek Mesajı: İşbirliği Devam Edecek

Eritre, Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Destek Verdi

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, Somali'nin toprak bütünlüğünü destekleyen bir açıklama yaptı. Bu önemli mesaj, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğini gösteriyor.

Yemane Meskel'in Açıklamaları

Bakan Meskel, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'nin, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin ev sahipliğinde Asmara'da bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan görüşmelerde liderlerin Somali'nin egemenliği ve bağımsızlığı konularında işbirliğine devam etme kararı aldıklarını belirtti.

Somali'nin Krizi ve Mısır Desteği

Somali, yaşadığı "Somaliland krizi" sonrası Mısır ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Eritre ise Somali ulusal ordusunun eğitimlerine destek vermeye başladı. Mısır da Somali ordusunun güçlendirilmesi amacıyla askeri yardımda bulundu.

Somaliland ve Baraj Krizleri

Somaliland, 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti ve sonrasında Etiyopya ile ticari ve askeri işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdi. Somali hükümeti, bu anlaşmaya tepki olarak Etiyopya'dan büyükelçisini geri çekti. Ayrıca, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim anlaşmasını kınadı.

Hedasi Barajı Sorunu

Etiyopya ve Mısır arasındaki Hedasi Barajı tartışmaları da devam ediyor. Etiyopya, barajın doldurulmasında ısrar ederken, Mısır su paylaşımının korunması için üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

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