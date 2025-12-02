Erkan Aydın Dünya Engelliler Günü'nde Osmangazi'de Engelleri Sevgiyle Aştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yürek ısıtan programda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yemek programına Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri ve aileleri katıldı. Programda Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Program ve Katılımcılar

Etkinlik boyunca konuklarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi'nin engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve etkin katılımı için yürüttüğü çalışmaları vurguladı. Organizasyon; yemek, sohbet ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra fotoğraf çekimi ve eğitim bölümlerini içerdi.

Başkan Erkan Aydın'ın Mesajı

Bir ulusun gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli göstergelerden birinin özel ihtiyaç desteği duyan yurttaşlarına verdiği değer ve sunduğu hizmetler olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

Osmangazi Belediyesi olarak, Kent Konseyi’ndeki görevli arkadaşlarımızla birlikte her zaman yanınızda olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sizinle bir anımı paylaşmak isterim. 1 Kasım 2015’te milletvekili seçildiğimde, seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ilk konuşmamı yine Dünya Engelliler Farkındalık Günü vesilesiyle yapmıştım. O günü hala unutamam. Benim için çok özel bir anıydı. Daha sonra CHP’de sağlık komisyonunda engelli biriminden sorumlu olmuştuk ve o zaman Türkiye’de pek çok sorunu birebir görme, ailelerin yaşadığı zorluklara yakından tanıklık etme fırsatımız olmuştu. Dolayısıyla sizlerin yaşadığı sıkıntılar, aynı zamanda bizim derdimiz oldu. O sorunların her birini çözüme kavuşturmak ve yaşamınızı kolaylaştıracak adımları ne kadar hızlı atarsak, bizler de o kadar mutlu oluyoruz. Bu vesileyle yeniden 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nü kutluyor; hepinizin dünyaya farklı bir renk, farklı bir değer kattığını gönülden ifade etmek istiyorum. Ailelerimize gösterdiği emek ve sevgi için ayrıca teşekkür ediyorum.

Kent Konseyi'nin Çalışmaları ve Gelecek Etkinlik

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca etkinlikte ilçedeki engelli bireylerin daha aktif, erişilebilir ve görünür olması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Koca, Kent Konseyi çatısı altında eğitim, istihdam, kültürel ve sosyal alanlarda belediyenin destekleriyle yürütülen projelere dikkat çekti ve sözü şöyle sürdürdü:

Artık birçok platformda engelli bireylerimizin sesini daha gür bir şekilde duyurmaya başladık. Eğitimde, istihdamda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde aklınıza gelebilecek tüm alanlarda Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Kent Konseyi çatısı altında güzel çalışmalar yapıyoruz. Tüm engelli bireylerin hayatına dokunan, onları güçlendiren ve toplumsal yaşama daha sıkı bağlarla katılmalarını sağlayan faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, 7 Aralık Pazar günü Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak ‘Miras Değil, Mübarek’ adlı tiyatro oyunumuzla sahne alacağız. Buradan tüm halkımızı sevgi ve saygıyla davet ediyorum

Afet Eğitimi ve Kapanış

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve OBAM üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimi özveriyle takip eden engelli bireyler, afetlerin oluşum nedenleri, risklerin nasıl azaltılabileceği ve afetlerde önem taşıyan davranış biçimleri konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik sonunda engelli bireyler ve aileleri, kendilerini bir araya getirip destek veren Başkan Erkan Aydın ile ekibine teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ VESİLESİYLE YÜREKLERİ ISITAN BİR PROGRAMDA ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.