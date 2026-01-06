Erzincan Belediyesi 2026 Hedeflerini Masaya Yatırdı

Başkan Bekir Aksun, 2026 yılının ilk istişare toplantısında projeleri ve geçen yoğun çalışma sezonunu değerlendirerek personele teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:51
İlk istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek 2026 yılının ilk istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantıda, Erzincan’ı daha ileriye taşıyacak çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ayrıca geride bırakılan yoğun çalışma sezonu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Başkan Aksun, şehrin dört bir yanında özveriyle görev yapan belediye personeline teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yoğun bir sezonu geride bırakırken, Erzincan’ımız için büyük bir fedakârlıkla çalışan, önemli projelere imza atan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Her gün daha güzel, daha yaşanabilir bir Erzincan için büyük bir emek ortaya koyuyorlar"

Tüm mesai arkadaşlarına saygı ve şükranlarını sunan Başkan Aksun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu mesajı paylaştı:

"Hep birlikte daha güzel bir Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları