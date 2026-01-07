Aydın'da 'Domuz Etiyle Kavurma' İddiasına Valilikten Yalanlama

Aydın Valiliği'nden 'domuz eti' iddialarına açıklama

Aydın Valiliği, Efeler ilçesinde gündeme gelen "domuz eti ile kavurma ikram edildi" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Valilik, söz konusu iddianın 2015 yılına ait olduğunu ve o dönemde bu yönde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığını bildirdi.

İddianın tarihi ve bulgular

Açıklamada, C.C. isimli şahsın medyada yer alan beyanlarının kamuoyunda söz konusu eylemin güncel olduğu yönünde yanlış algı oluşturduğu vurgulandı. Haberlere konu edilen C.C.'nin, 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği "Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği" yönündeki beyanlarının incelendiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre yapılan incelemelerde iddianın 2015 yılına ait olduğu tespit edilmiş ancak bahse konu yıl içerisinde ilgili iddiaya dair herhangi bir ihbar veya resmi başvuruya rastlanmamıştır.

2016 denetimleri ve işlemler

Öte yandan açıklamada, 2016 yılında C.C. isimli şahsa ait adreslerde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği kaydedildi. Tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı ifade edildi.

Valilik ayrıca, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen kontrol ve denetim faaliyetlerinin il genelinde mevzuata uygun, titizlikle ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

