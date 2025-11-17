Erzincan'da 1,4 Milyon TL'lik Siber Dolandırıcılık Operasyonu

7 nitelikli dolandırıcılık olayı aynı yöntemle işlendi; 4 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte meydana gelen 7 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının benzer yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Olayların bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği ve mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Erzincan merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ş.B., N.B., Y.E.A. ve Ö.F.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN’DA 1,4 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK OPERASYONU