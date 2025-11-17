Erzincan'da 1,4 Milyon TL'lik Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Erzincan'da 7 nitelikli dolandırıcılık olayını aydınlatan polis, GSM hattı işlemlerini fırsat bilen şüphelilerin yakalanmasıyla toplam 1.424.000 TL'lik zararı ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:31
Erzincan'da 1,4 Milyon TL'lik Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Erzincan'da 1,4 Milyon TL'lik Siber Dolandırıcılık Operasyonu

7 nitelikli dolandırıcılık olayı aynı yöntemle işlendi; 4 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte meydana gelen 7 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının benzer yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Olayların bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği ve mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Erzincan merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ş.B., N.B., Y.E.A. ve Ö.F.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN’DA 1,4 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK OPERASYONU

ERZİNCAN’DA 1,4 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK OPERASYONU

ERZİNCAN’DA 1,4 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler