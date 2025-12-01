Erzincan'da 150 Öğrenciye Güvenlik ve Siber Farkındalık Eğitimi
Emniyetin bilgilendirme programı iki okulda uygulandı
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi ile TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim programı gerçekleştirildi.
Programda toplam 150 öğrenci ve öğretmen katıldı. Eğitime, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli de katılarak destek verdi.
Etkinlikte öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, öğrencilerin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Etkinlik, yetkililerin "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, haftaya görüşmek üzere" mesajıyla sonlandırıldı.
