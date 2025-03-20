Erzincan'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

Erzincan'ın Kemaliye, Tercan ve İliç ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yerel kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi. Kar yağışının yol açabileceği olası buzlanmalara karşı tedbirler alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, 20 Mart Perşembe günü resmi-özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.