Erzincan'da Cirit Geleneği Dostluk Müsabakalarıyla Sürüyor

Erzincan’da Albayrak ile Bayburt Balca kulüpleri arasındaki dostluk cirit müsabakaları, ata sporunu geleceğe aktarmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:39
Erzincan'da Cirit Geleneği Dostluk Müsabakalarıyla Sürüyor

Erzincan'da Cirit Geleneği Dostluk Müsabakalarıyla Sürüyor

Erzincan Cirit Sahası'nda düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. Erzincan Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen hazırlık karşılaşmaları, izleyicilere nefes kesen anlar sundu ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Erzincan Albayrak Atlı Spor ile Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk müsabakasında iki kentin atlı sporcuları, dostluk ve kardeşlik ruhuyla kıyasıya mücadele etti.

Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, atların dörtnala sahada ilerlediği bu mücadelede kazanan dostluk oldu. Organizasyon, asırlık ata sporu geleneğinin hem Erzincan hem de Bayburt'ta yaşatılmaya devam ettiğini gösterdi.

Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak şunları söyledi: "Kar, kış demeden, soğuk, sıcak demeden ecdadımızın bize miras bıraktığı ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz. Ata sporumuza gönül verip destekleyenlere de teşekkür ediyorum"

Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş ise Erzincan’da dostluk müsabakası yaptıklarını ve her şeyin ata sporu cirit için olduğunu belirtti.

Müsabakayı izleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sporcuları tebrik ederek cirit sporunun yaşatılması için desteklerinin süreceğini kaydetti.

ATLI SPORUN ASIRLIK GELENEĞİ ERZİNCAN’DA SÜRDÜRÜLÜYOR

ATLI SPORUN ASIRLIK GELENEĞİ ERZİNCAN’DA SÜRDÜRÜLÜYOR

ATLI SPORUN ASIRLIK GELENEĞİ ERZİNCAN’DA SÜRDÜRÜLÜYOR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul'da okullar açıldı: Trafik yoğunluğu yüzde 70
3
Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 5 Km Kaçtı: 3 Araca Çarpıp Duvara Girdi
4
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu
5
Adana'da Nazmiye'yi Bıçaklayan Saldırganın Babası: 'Ben Torunlarımı İstiyorum'
6
DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları
7
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?