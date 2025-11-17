Erzincan'da Cirit Geleneği Dostluk Müsabakalarıyla Sürüyor

Erzincan Cirit Sahası'nda düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor. Erzincan Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen hazırlık karşılaşmaları, izleyicilere nefes kesen anlar sundu ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Erzincan Albayrak Atlı Spor ile Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk müsabakasında iki kentin atlı sporcuları, dostluk ve kardeşlik ruhuyla kıyasıya mücadele etti.

Cirit değneklerinin havada uçuştuğu, atların dörtnala sahada ilerlediği bu mücadelede kazanan dostluk oldu. Organizasyon, asırlık ata sporu geleneğinin hem Erzincan hem de Bayburt'ta yaşatılmaya devam ettiğini gösterdi.

Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak şunları söyledi: "Kar, kış demeden, soğuk, sıcak demeden ecdadımızın bize miras bıraktığı ata sporumuza sahip çıkıyoruz. Gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz. Ata sporumuza gönül verip destekleyenlere de teşekkür ediyorum"

Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş ise Erzincan’da dostluk müsabakası yaptıklarını ve her şeyin ata sporu cirit için olduğunu belirtti.

Müsabakayı izleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sporcuları tebrik ederek cirit sporunun yaşatılması için desteklerinin süreceğini kaydetti.

ATLI SPORUN ASIRLIK GELENEĞİ ERZİNCAN’DA SÜRDÜRÜLÜYOR