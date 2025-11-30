Erzincan'da Fuhuş Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı; 5 kadın kurtarıldı, deliller arasında 63 bin 700 lira, 5 cep telefonu ve uyuşturucu bulundu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 07:51
Erzincan’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli polis tarafından tutuklandı. Operasyonda fuhşa zorlandığı belirlenen 5 kadın kurtarıldı.

Operasyon ve soruşturma

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent merkezinde 'zorla fuhuş yaptırmak' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda ekipler, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtardı ve şüpheliler B.S.A, B.T. ve yabancı uyruklu N.I gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 63 bin 700 lira, bir miktar avro, 5 cep telefonu, 7 sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

