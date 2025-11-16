Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı: Dağların Kırmızı Hazinesi

Erzincanlı kadınlar, kış hazırlıkları için C vitamini deposu kuşburnunu dağlardan toplayıp reçel ve marmelat yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:54
Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı: Dağların Kırmızı Hazinesi

Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Erzincan'da kış hazırlıkları kapsamında yöre halkı tarafından "bin derde deva" olarak bilinen kuşburnu için hasat mesaisi hız kazandı. Dağlardan toplanan bu C vitamini deposu meyveler, yörede marmelat ve reçel yapımında sofralara ulaşıyor.

Toplama ve işleme zorluğu

Köylü kadınlar, sabahın erken saatlerinde eldivenlerle dikenlerin arasına girerek kovalarca kuşburnu topluyor. Toplama işleminin ardından meyveler önce güneşte olgunlaştırılıyor, sonra büyük kazanlarda yaklaşık 2 saat kaynatılıyor. Elde edilen karışım kevgirden geçirilerek çekirdek ve kılçıklarından tamamen ayrıştırılıyor.

Yöresel kullanım ve lezzetler

İşlenen kuşburnu suyu, özel günlerde yapılan tatlı çorbalara ana malzeme oluyor. Üzüm, buğday, kayısı ve erik gibi malzemelerle pişirilen bu yöresel lezzet, kış akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yerel kadınların emeği

Köy sakinlerinden Ayşe Toprak kuşburnu sezonunun başladığını belirterek şunları söyledi: "Kuşburnu sezonumuz başladı. Ağaçlarımızda çok güzel duruyorlar. Topluyoruz, olgunlaşmamış olanları güneşte bekletiyoruz. Tandırda ateşte pişiriyoruz, eziyoruz, sonra katılaşana kadar kaynatıp reçelini ve marmelatını yapıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tüketiyoruz. Kuşburnu her derde derman, bolca tüketmek lazım."

Yörede kuşburnu, hem lezzetli bir kış gıdası hem de alternatif tıp uygulamalarında sıkça başvurulan doğal bir şifa kaynağı olarak önemini koruyor.

DAĞLARIN KIRMIZI HAZİNESİ KUŞBURNU İÇİN HASAT ZAMANI

DAĞLARIN KIRMIZI HAZİNESİ KUŞBURNU İÇİN HASAT ZAMANI

DAĞLARIN KIRMIZI HAZİNESİ KUŞBURNU İÇİN HASAT ZAMANI

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Sokak Köpeklerinden Kaçan Tavuk Oto Lastikçiye Sığındı
2
Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı: Dağların Kırmızı Hazinesi
3
Kars'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Lüleburgaz'da Şehit Berkay Karaca İçin Mevlit
5
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
6
Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Video ile Öldürmekle Tehdit Eden Kişi Tutuklandı
7
İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?