Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı: Dağların Kırmızı Hazinesi

Erzincan'da Kuşburnu Hasadı Başladı

Erzincan'da kış hazırlıkları kapsamında yöre halkı tarafından "bin derde deva" olarak bilinen kuşburnu için hasat mesaisi hız kazandı. Dağlardan toplanan bu C vitamini deposu meyveler, yörede marmelat ve reçel yapımında sofralara ulaşıyor.

Toplama ve işleme zorluğu

Köylü kadınlar, sabahın erken saatlerinde eldivenlerle dikenlerin arasına girerek kovalarca kuşburnu topluyor. Toplama işleminin ardından meyveler önce güneşte olgunlaştırılıyor, sonra büyük kazanlarda yaklaşık 2 saat kaynatılıyor. Elde edilen karışım kevgirden geçirilerek çekirdek ve kılçıklarından tamamen ayrıştırılıyor.

Yöresel kullanım ve lezzetler

İşlenen kuşburnu suyu, özel günlerde yapılan tatlı çorbalara ana malzeme oluyor. Üzüm, buğday, kayısı ve erik gibi malzemelerle pişirilen bu yöresel lezzet, kış akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yerel kadınların emeği

Köy sakinlerinden Ayşe Toprak kuşburnu sezonunun başladığını belirterek şunları söyledi: "Kuşburnu sezonumuz başladı. Ağaçlarımızda çok güzel duruyorlar. Topluyoruz, olgunlaşmamış olanları güneşte bekletiyoruz. Tandırda ateşte pişiriyoruz, eziyoruz, sonra katılaşana kadar kaynatıp reçelini ve marmelatını yapıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tüketiyoruz. Kuşburnu her derde derman, bolca tüketmek lazım."

Yörede kuşburnu, hem lezzetli bir kış gıdası hem de alternatif tıp uygulamalarında sıkça başvurulan doğal bir şifa kaynağı olarak önemini koruyor.

