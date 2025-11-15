Erzincan'da Kuvvetli Yağış Uyarısı — 15 Kasım 2025

Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada, 15 Kasım 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca 1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor.

Olası etkiler ve uyarılar

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

