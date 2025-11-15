Erzincan'da Kuvvetli Yağış Uyarısı — 15 Kasım 2025

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için 15 Kasım 2025'ten itibaren kuvvetli sağanak ve 1600 m üzeri için karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 08:08
Erzincan'da Kuvvetli Yağış Uyarısı — 15 Kasım 2025

Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Açıklamada, 15 Kasım 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca 1600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise kuvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor.

Olası etkiler ve uyarılar

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

ERZİNCAN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

ERZİNCAN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı