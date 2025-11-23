Erzincan’da Otomobilin Bagajında 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erzincan’da durdurulan bir otomobilin bagajında yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 kaçak göçmen yakalandı; sürücü A.E.Y. gözaltında.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:31
Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu yeni çevre yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bagajda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 kaçak göçmen bulundu.

İşlemler ve Teslim

Yakalanan kaçak göçmenlere yönelik kimlik tespiti ve sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrollerin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.E.Y. ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

