Erzincan'da Trafik Kazası: Ergenekon Kavşağında 2’i Çocuk 4 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Erzincan'ın Ergenekon Mahallesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergenekon Caddesi ile Bahçesaray Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Olay yerinde çarpışan araçların plakaları 06 CSF 841 ve 34 AFD 0714 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar acil olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı.

ERZİNCAN’DA TRAFİK KAZASI: 2’İ ÇOCUK 4 YARALI