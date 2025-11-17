Erzincan'da Trafik Kazası: Ergenekon Kavşağında 2’i Çocuk 4 Yaralı

Erzincan Ergenekon Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu 2’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı; yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:02
Erzincan'da Trafik Kazası: Ergenekon Kavşağında 2’i Çocuk 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: Ergenekon Kavşağında 2’i Çocuk 4 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Erzincan'ın Ergenekon Mahallesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergenekon Caddesi ile Bahçesaray Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Olay yerinde çarpışan araçların plakaları 06 CSF 841 ve 34 AFD 0714 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar acil olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı.

ERZİNCAN’DA TRAFİK KAZASI: 2’İ ÇOCUK 4 YARALI

ERZİNCAN’DA TRAFİK KAZASI: 2’İ ÇOCUK 4 YARALI

ERZİNCAN’DA TRAFİK KAZASI: 2’İ ÇOCUK 4 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler