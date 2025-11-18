Erzincan Jandarma Kasım 2025: 124 Olayın %93'ü Aydınlatıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Kasım 2025 bilançosunu açıkladı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Kasım 2025 ayında yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin aylık bilanço kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam 124 olayın yüzde 93'ü aydınlatıldı.

Genel bilanço

Ay boyunca meydana gelen olaylar arasında 41 asayiş, 2 kabahat, 63 takibi gereken, 7 kaçakçılık, 4 narkotik, 6 siber ve 1 terör olayı yer aldı. Yapılan çalışmalarda olayların yüzde 93'ü aydınlatıldı.

Asayiş uygulamaları

Asayiş uygulamaları kapsamında 286.694 şahıs ve 17.420 araç sorgulandı; 290 aranan şahıs ile 4 kayıp kişi bulundu. Ayrıca uygulamalarda 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Terörle mücadelede işlem

Terörle mücadele kapsamında, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şahıs (MKP-HKO) hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri

Kasım ayında yapılan trafik denetimlerinde 10.942 araç kontrol edildi, 5.904 şahıs sorgulandı. Trafik ihlalleri nedeniyle 389 araç/şahıs hakkında toplam 1.480.721 TL para cezası uygulandı. Uygulamalarda 7 aranan araç ve 5 aranan şahıs yakalanırken, 11 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu ve 57 araç trafikten men edildi.

Siber suçlarla mücadele

Siber faaliyetlerde 97 sosyal medya hesabı incelendi; suç unsuru tespit edilen 23 hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. Toplam 570 internet sitesi için erişim engelleme kararı sağlandı; bunların 54'ü müstehcen, 47'si terör örgütü propagandası ve 469'u yasadışı bahis içerikli olduğu bildirildi. Ayrıca 172 vatandaşa "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme" eğitimi verildi.

Kaçakçılık operasyonları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetlerinde 7 şahıs hakkında işlem yapıldı; ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında: 2.640 dolu makaron, 3.996 sigara filtresi, 4.550 gram kıyılmış tütün, 68.400 kilitli poşet, 2 tam otomatik sigara basma makinesi, 2 adet 9 mm ve 5 adet 7.65 mm fişek, 191 litre el yapımı şarap, 2 litre bandrolsüz şarap, 2 litre bandrolsüz viski, 63 boş şişe, 87 adet sahte şişe etiketi ve 1 adet sikke yer aldı.

Narkotik operasyonları

Narkotik birimleri tarafından yürütülen 4 operasyonda, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı; bunlardan 1 tutuklandı, 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler: 550 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik uyuşturucu/psikotrop madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Kasım 2025 dönemine ilişkin bu sonuçlarla kamu güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA, KASIM 2025 AYINDA YÜRÜTÜLEN ASAYİŞ, TRAFİK, SİBER, KAÇAKÇILIK, NARKOTİK VE TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYLIK BİLANÇO KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI. 124 OLAYIN YÜZDE 93’Ü AYDINLATILDI