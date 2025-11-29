Erzurum'a 74 yeni araç: Polis ve jandarmaya takviye

Törene Cumhurbaşkanı ve Bakan da iştirak etti

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum Emniyet Teşkilatına 59 adet ve Erzurum Jandarma Teşkilatına 15 adet yeni araç tahsis edildiği bildirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın teşrifleriyle; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine kazandırılan 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Valilik açıklamasında, devletin güvenlik birimlerinin imkan ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik araç tesliminin gerçekleştirildiği vurgulandı. Törende tahsis edilen araçların, ildeki güvenlik hizmetlerine destek sağlayacağı belirtildi.

