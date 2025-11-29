Erzurum'a 74 Yeni Araç: Polis ve Jandarmaya Takviye

Erzurum'da Emniyet'e 59, Jandarma'ya 15 adet olmak üzere toplam 74 yeni araç tahsis edildi; Vali Mustafa Çiftçi törene katıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:33
Erzurum'a 74 Yeni Araç: Polis ve Jandarmaya Takviye

Erzurum'a 74 yeni araç: Polis ve jandarmaya takviye

Törene Cumhurbaşkanı ve Bakan da iştirak etti

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum Emniyet Teşkilatına 59 adet ve Erzurum Jandarma Teşkilatına 15 adet yeni araç tahsis edildiği bildirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın teşrifleriyle; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine kazandırılan 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Valilik açıklamasında, devletin güvenlik birimlerinin imkan ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik araç tesliminin gerçekleştirildiği vurgulandı. Törende tahsis edilen araçların, ildeki güvenlik hizmetlerine destek sağlayacağı belirtildi.

ERZURUM EMNİYET TEŞKİLATINA 59 ADET VE ERZURUM JANDARMA TEŞKİLATINA 15 ADET YENİ ARAÇ TAHSİS...

ERZURUM EMNİYET TEŞKİLATINA 59 ADET VE ERZURUM JANDARMA TEŞKİLATINA 15 ADET YENİ ARAÇ TAHSİS EDİLDİ.

ERZURUM EMNİYET TEŞKİLATINA 59 ADET VE ERZURUM JANDARMA TEŞKİLATINA 15 ADET YENİ ARAÇ TAHSİS...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali