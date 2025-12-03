Erzurum Büyükşehir’den Engellilere ve Ailelerine Vefa

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Gülümseyen Down Kafe’de gerçekleştirildi. Kahvaltı buluşması, engelli bireyler ve ailelerinin bir araya gelmesini sağladı.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Hüseyin Koçan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ve Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel katılarak günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Aileler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin hem kendileri hem de çocukları için sosyal ve psikolojik açıdan önemli katkı sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kahvaltı süresince engelli bireyler, eş zamanlı olarak Olimpiyat Parkı içindeki halı sahada, Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen şenlik kapsamında çeşitli atölye ve etkinliklere katıldı. Çocuklar, eğlenceli aktivitelerle dolu programda gönüllerince vakit geçirdi.

Kahvaltının ardından aileler ve misafirler şenlik alanına geçerek çocuklarla buluştu, etkinliklere katılarak onlarla keyifli vakit geçirdi.

