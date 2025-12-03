Erzurum Büyükşehir’den Engellilere ve Ailelerine Vefa

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gülümseyen Down Kafe'de düzenlenen kahvaltı ve şenlikle engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:40
Erzurum Büyükşehir’den Engellilere ve Ailelerine Vefa

Erzurum Büyükşehir’den Engellilere ve Ailelerine Vefa

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Gülümseyen Down Kafe’de gerçekleştirildi. Kahvaltı buluşması, engelli bireyler ve ailelerinin bir araya gelmesini sağladı.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Hüseyin Koçan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ve Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel katılarak günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Aileler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin hem kendileri hem de çocukları için sosyal ve psikolojik açıdan önemli katkı sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kahvaltı süresince engelli bireyler, eş zamanlı olarak Olimpiyat Parkı içindeki halı sahada, Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen şenlik kapsamında çeşitli atölye ve etkinliklere katıldı. Çocuklar, eğlenceli aktivitelerle dolu programda gönüllerince vakit geçirdi.

Kahvaltının ardından aileler ve misafirler şenlik alanına geçerek çocuklarla buluştu, etkinliklere katılarak onlarla keyifli vakit geçirdi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLENDİ. GÜLÜMSEYEN DOWN KAFE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAHVALTI PROGRAMINDA ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİ BİR ARAYA GELEREK KEYİFLİ BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?