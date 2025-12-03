Erzurum'da 3 Aralık'ta Mehterle Coşku: Engelliler Günü Etkinlikleri

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sergi açılışı, plaket töreni ve Erzurum Büyükşehir Mehteran Takımı eşliğinde engellilerin coşkulu gösterileriyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:06
Erzurum'da 3 Aralık'ta Mehterle Coşku: Engelliler Günü Etkinlikleri

Erzurum'da 3 Aralık'ta Mehterle Coşku: Engelliler Günü Etkinlikleri

Program sergiyle başladı, gösterilerle son buldu

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gün, bir sergi açılışıyla başladı ve ardından salon etkinlikleriyle sürdü.

Sergi açılışının ardından, akülü araç desteği sağlayan firmaya teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla salon etkinliğine devam etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte sahneye çıkan engelli bireylerin gösterisi salonda hem duygusal anlar yaşattı hem de büyük alkış topladı. Marşların verdiği coşkuyla mehteran kıyafetleriyle sahne alan katılımcılar davetlileri coşturdu.

Yetkililerden ortak mesaj: Destek ve dayanışma

Programda konuşan isimler arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal yer aldı. Konuşmalarda, her bir engelli bireyin elinden tutmanın, ailelerin yükünü hafifletmenin ve hayatı onlar için daha yaşanabilir kılmanın temel görev olduğu vurgulandı.

Etkinlik, engelli bireylerin performanslarıyla son buldu; gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi ve takdir topladı.

Program Detayları: Tarih: 3 Aralık | Mekan: Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

ERZURUM'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ. MEHTER TAKIMI...

ERZURUM'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ. MEHTER TAKIMI İLE BİRLİKTE GÖSTERİ YAPAN ENGELLİLER HEM KENDİLERİ COŞTU HEM DE DAVETLİLERİ COŞTURDU.

ERZURUM'DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLENDİ. MEHTER TAKIMI...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?