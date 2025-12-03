Erzurum'da 3 Aralık'ta Mehterle Coşku: Engelliler Günü Etkinlikleri

Program sergiyle başladı, gösterilerle son buldu

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gün, bir sergi açılışıyla başladı ve ardından salon etkinlikleriyle sürdü.

Sergi açılışının ardından, akülü araç desteği sağlayan firmaya teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla salon etkinliğine devam etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte sahneye çıkan engelli bireylerin gösterisi salonda hem duygusal anlar yaşattı hem de büyük alkış topladı. Marşların verdiği coşkuyla mehteran kıyafetleriyle sahne alan katılımcılar davetlileri coşturdu.

Yetkililerden ortak mesaj: Destek ve dayanışma

Programda konuşan isimler arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal yer aldı. Konuşmalarda, her bir engelli bireyin elinden tutmanın, ailelerin yükünü hafifletmenin ve hayatı onlar için daha yaşanabilir kılmanın temel görev olduğu vurgulandı.

Etkinlik, engelli bireylerin performanslarıyla son buldu; gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi ve takdir topladı.

Program Detayları: Tarih: 3 Aralık | Mekan: Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

