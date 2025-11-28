Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi: 4.338 Binada 32.310 Kullanıcı Etkilendi

PALEN: Erzurum'da 4.338 Binada 32.310 Kullanıcı Doğalgaz Kesintisinden Etkilendi

Erzurum'da üç gündür devam eden doğalgaz sıkıntısına ilişkin tedarikçi firma PALEN açıklama yaptı. Firma; Yoncalık Semti'nde 27 Kasım 2025 sabah saatlerinde, servis kutusundaki ünitelerin yerinde olmaması nedeniyle meydana gelen patlama sonrası ekiplerin ihbar bölgesine kısa sürede ulaştığını ve gerekli güvenlik müdahalelerinin yapıldığını bildirdi.

Güvenlik Kontrolleri ve Etkilenen Bölgeler

Açıklamada, olayın ardından tedbir amaçlı olarak şebeke güvenlik kontrolü için gaz arzının durdurulduğu ve tüm şebeke ile servis kutularında kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtildi. Doğal gaz arzının durdurulması sonrasında Yakutiye ilçesi ile Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında toplam 4.338 binada 32.310 kullanıcının etkilendiği ifade edildi.

Saha Çalışmaları ve Tamamlanan Testler

Firmaya göre gece boyunca sahada çalışan ekipler, kapatılan 44 sektör ve 4338 servis kutusu vanasında gerekli testleri tamamladı. Gaz arzının yeniden sağlanabilmesi için 20 ekip, 40 teknik personel sahada aktif görev yapıyor; ayrıca grup şirketlerinden gelen 20 kişilik destek ekibi de çalışmalara katıldı.

ALO 187 Doğal Gaz Acil hattı ve çağrı merkezi ekipleri, vatandaşlardan gelen gaz yokluğu ve koku ihbarlarına hızla ulaşarak güvenlik kontrollerini sürdürüyor. 28.11.2025 saat 11.00 itibarıyla güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen abonelerin yaklaşık yüzde 30'una gaz arzı yeniden sağlandığı bildirildi.

Geri Açma Süreci ve Güvenlik Önlemleri

PALEN, ekiplerin her bir binanın ana kolon tesisatını kontrol ettikten sonra, daire girişlerinde ve ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarda da kontroller yaparak gaz arzını sağladığını açıkladı. Şirkete göre etkilenen kullanıcıların tamamına 28.11.2025 akşam saatlerine kadar gaz arzının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Firma, sürecin her aşamasında vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve tüm gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. PALEN, bu süreçte gösterilen anlayış ve iş birliği için Erzurum halkına teşekkür etti.

