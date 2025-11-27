Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:34
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Palen Doğalgaz'ın açıklaması

Palen Doğalgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlama sonrası ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir, denildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında ekiplerin şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kestiği ve şebekedeki ile servis kutularındaki kontroller tamamlandıktan sonra kademeli olarak gaz arzının yeniden sağlandığı bildirildi.

Palen Doğalgaz açıklamasında, vatandaşların güvenliğinin en öncelikli konu olduğu vurgulanarak şu uyarılar yapıldı: konut içinde, bina içi/merdiven boşluğunda, sokak genelinde veya servis hattında herhangi bir koku aldıklarında ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramaları; servis kutularına Palen ekipleri dışında herhangi bir müdahale görmeleri halinde hem Emniyet birimlerine hem de Palen ekiplerine bilgi vermeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Palandöken ilçesi Kayakyolu Semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Mahsut Efendi Mahallesi’nde yaşanan şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisinin bugün Yoncalık Semti’nde yaşanan patlama ile ilgisi olmadığı belirtildi. Palen'in kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

