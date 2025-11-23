Erzurum'da EMŞAV'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzurum’da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) için uzun süredir beklenen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış ve tahsis süreci

Vali Mustafa Çiftçi, derneğin uzun süredir bir hizmet binası arayışında olduğunu belirterek, “Bu konuda daha önce iki kez görüşme yapmıştık. Nasip bugüneymiş.” dedi.

Vali Çiftçi, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı ile İl Başkanlığı ve Palandöken Belediyesinin tahsisi sayesinde binanın faaliyete geçtiğini vurgulayarak, açılışın herkese hayırlı olmasını diledi.

Hedefler ve mesaj

Çiftçi, yeni binanın terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “İnşallah terörsüz Türkiye süreciyle birlikte burada güzel faaliyetler yürütülecek ve Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bu çatı altında bir araya gelip; dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bu binayı güzel işlerde kullanacaklardır.” diye konuştu.

Vali konuşmasını, “Bu vatanın asli sahipleri şehitlerimizdir. Onlar bu toprakların tapusunu canlarıyla mühürlemiş olanlardır. Milletimize armağan ettikleri bu emanetin kıymetini bilmek hepimizin boynunun borcudur.” sözleriyle tamamladı.

