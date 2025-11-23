Erzurum'da EMŞAV'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzurum'da EMŞAV'ın yeni hizmet binası Palandöken Belediyesi tahsisiyle açıldı; Vali Mustafa Çiftçi, binanın şehit aileleri ve gaziler için dayanışma merkezi olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:35
Erzurum'da EMŞAV'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzurum'da EMŞAV'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzurum’da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) için uzun süredir beklenen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış ve tahsis süreci

Vali Mustafa Çiftçi, derneğin uzun süredir bir hizmet binası arayışında olduğunu belirterek, “Bu konuda daha önce iki kez görüşme yapmıştık. Nasip bugüneymiş.” dedi.

Vali Çiftçi, Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı ile İl Başkanlığı ve Palandöken Belediyesinin tahsisi sayesinde binanın faaliyete geçtiğini vurgulayarak, açılışın herkese hayırlı olmasını diledi.

Hedefler ve mesaj

Çiftçi, yeni binanın terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacağını ifade ederek, “İnşallah terörsüz Türkiye süreciyle birlikte burada güzel faaliyetler yürütülecek ve Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bu çatı altında bir araya gelip; dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bu binayı güzel işlerde kullanacaklardır.” diye konuştu.

Vali konuşmasını, “Bu vatanın asli sahipleri şehitlerimizdir. Onlar bu toprakların tapusunu canlarıyla mühürlemiş olanlardır. Milletimize armağan ettikleri bu emanetin kıymetini bilmek hepimizin boynunun borcudur.” sözleriyle tamamladı.

ERZURUM’DA EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) YENİ HİZMET BİNASININ...

ERZURUM’DA EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ YAPILDI.

ERZURUM’DA EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) YENİ HİZMET BİNASININ...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde
2
Iğdır Melekli'de silahlı kavga: Gökberk Şahin hayatını kaybetti
3
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı
4
Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği
5
Yerlikaya: Önünü kesen sürücülere 180 bin lira ceza geliyor
6
Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi
7
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor