Erzurum'da HIV/AIDS Farkındalığı: Atatürk Üniversitesi Bilgilendirme Toplantısı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde düzenlenen Dünya AIDS Günü toplantısında HIV epidemiyolojisi, indikatör hastalıklar ve farkındalık konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:23
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde, Dünya AIDS Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, HIV/AIDS konusunda farkındalığı artırmayı amaçladı.

Program Detayları

Programda HIV epidemiyolojisi, indikatör hastalıklar ve HIV’in metaforik yansımaları gibi konular ele alındı. Sunumlar, alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirildi.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Zülal Özkurt ve Prof. Dr. Ayşe Albayrak yürüttü. Sunumlar Doç. Dr. Fatma Kesmez Can, Doç. Dr. Handan Alay ve Prof. Dr. Kemalettin Özden tarafından yapıldı.

Açılış ve Katılım

Etkinlik, Emine Gözde Hancıgaz ve Ömer Eren Korkmaz tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantı, toplumda HIV/AIDS farkındalığını artırma hedefiyle düzenlendi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

