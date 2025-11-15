Erzurum'da kamyonet takla attı — Mevlana Vadisi'nde 1 yaralı

Erzurum Palandöken Mevlana Vadisi'nde 25 ABH 992 plakalı kamyonetin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı; emniyet kemeri olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:33
Erzurum'da kamyonet takla attı: 1 kişi hafif yaralandı

Kaza Mevlana Vadisi'nde meydana geldi

Erzurum'un Palandöken ilçesi Mevlana Vadisi mevkiinde seyir halinde olan 25 ABH 992 plakalı kamyonet, yol ortasındaki kaldırım taşına çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın şiddetiyle araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hafif şekilde yaralandı. Sürücüye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale teklifinde bulundu; sürücü tedavi teklifini kendi rızasıyla reddetti.

Olayda emniyet kemerinin takılı olması, yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önledi. Kaza sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri gerekli tutanakları tuttu ve olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?