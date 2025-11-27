Erzurum'da kitap kurdu ev hanımları EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda buluşuyor

Erzurum'da Kitap Kurdu Ev Hanımları Edebiyat Konağı'nda

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı’nda bir araya gelen ev hanımları, okudukları kitapları müzakere ederek tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kültür hareketi ortaya koyuyor.

On yıllık geleneği EBB Konağı’na taşıdılar

Yaklaşık on yıldır düzenli olarak kitap okumak ve okuduklarını müzakere etmek için buluşan hanımlar, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin daveti üzerine artık düzenli olarak EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplanacaklar. Grup, zamanla beş-altı kişilik başlangıçtan on beş kişiye ulaştı; gruba zaman zaman misafir ev hanımları da katılıyor.

Yaşları 30 ila 60 arasında değişen ve içlerinde torun sahibi olanların da bulunduğu hanımların hiçbiri kamu kurumunda çalışmıyor. Okuma serüvenlerine Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiriyle başlayan grup, okuma atlasını genişleterek kâinat kitabını Kur'an ışığında daha iyi anlamayı ve hakikat işçisi olmayı hedefliyor.

Doğu ve Batı'dan eserler masada

Grupta Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Martin Eden, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Mustafa Öztürk gibi hem Doğu’dan hem Batı’dan yazarların eserleri okunuyor.

"Altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz"

Kitap kurdu ev hanımları adına konuşan dört çocuk annesi Rumeysa Bedir, okuma buluşmalarının Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiriyle başladığını, kitaplarda dikkat çektikleri noktaları evlerinde okuduktan sonra bir araya gelip tartıştıklarını söyledi. Bedir, faaliyetlerini şöyle özetledi: "Beş altı kişiyle başladığımız okuma grubumuz geçen on iki yıl içerisinde on beş kişiyi buldu. Üzerinde mutabık kaldığımız kitapları evlerimizde okuyor, kitapta dikkatimizi çeken noktaları ve altını çizdiğimiz satırları bir araya gelerek mütalaa ediyoruz."

Bedir, EBB Dil ve Edebiyat Konağı’nda toplanma teklifinin TDED Erzurum Şubesi tarafından yapıldığını ve bu teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini belirtti. "Kitapta Buluşma, Fikirde Derinleşme" ilkesiyle her çarşamba konağında toplanmaya başladıklarını kaydetti.

Konaktaki ilk derslerinde Kur'an’daki fetih kavramını incelediklerini söyleyen Bedir, konağın şair ve yazarların uğrak yeri olduğunu ve kendilerine yer ayrılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. "Çocuklarımızın bir kısmı mesleklerini ellerine aldı bir kısmı hâlâ öğrenci. Hem çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgileniyor hem ev işlerimizi yapıyor hem de kitaba zaman ayırıyoruz," dedi.

Bedir, anneliğin insanın ilk muallimi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve bu sorumluluğu Allah’ın bir lütfu olarak gördüklerini belirterek, konağı halka açan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’a teşekkürlerini iletti.

