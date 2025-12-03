Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu'ndan Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Sergisi

Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 4/A Otizm Sınıfı öğrencilerinin eserleriyle özel eğitim sergisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:29
Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu'ndan Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Sergisi

Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda anlamlı sergi

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel eğitim sergisi düzenledi. Etkinlik, okul yönetimi ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ziyaretçi ilgisi ve sergide yer alan eserler

Sergiye ilgi yoğun olurken, 4/A Otizm Sınıfı öğrencilerinin hazırladığı birçok el emeği eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul koridorlarını ve salonlarını dolduran çalışmalar, topluluk tarafından takdir topladı.

Öğrenciler ve veliler birlikte; tuval resimleri, ebru çalışmaları, bez bebekler, çanta ve ahşap boyama gibi üretimler sergileyerek emeklerini paylaştı. Sergide dikkat çeken özel öğrenciler arasında Taha Yıldız, Muhammet Çelikoğlu, Süleyman Tuncay ve Sahra Bingöl yer aldı.

Öğretmenlerden güçlü mesaj

Sınıf öğretmenleri Sevinç Gül ve Rabia Gezergil, bu tür çalışmaların özel çocukların özgüven gelişiminde büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğretmenler etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün burada engellerden değil, imkânlardan konuşuyoruz. Her öğrencimizin güçlü, değerli ve eşsiz birer birey olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Sergiye ayrıca Palandöken İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Güven ve Emre Kaya katılarak etkinliği takip etti.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT MURAT ELLİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ 3 ARALIK DÜNYA...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT MURAT ELLİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİM SERGİSİ DÜZENLEDİ.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT MURAT ELLİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ 3 ARALIK DÜNYA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?