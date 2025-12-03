Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu'ndan Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Sergisi

Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu'nda anlamlı sergi

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel eğitim sergisi düzenledi. Etkinlik, okul yönetimi ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ziyaretçi ilgisi ve sergide yer alan eserler

Sergiye ilgi yoğun olurken, 4/A Otizm Sınıfı öğrencilerinin hazırladığı birçok el emeği eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Okul koridorlarını ve salonlarını dolduran çalışmalar, topluluk tarafından takdir topladı.

Öğrenciler ve veliler birlikte; tuval resimleri, ebru çalışmaları, bez bebekler, çanta ve ahşap boyama gibi üretimler sergileyerek emeklerini paylaştı. Sergide dikkat çeken özel öğrenciler arasında Taha Yıldız, Muhammet Çelikoğlu, Süleyman Tuncay ve Sahra Bingöl yer aldı.

Öğretmenlerden güçlü mesaj

Sınıf öğretmenleri Sevinç Gül ve Rabia Gezergil, bu tür çalışmaların özel çocukların özgüven gelişiminde büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğretmenler etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün burada engellerden değil, imkânlardan konuşuyoruz. Her öğrencimizin güçlü, değerli ve eşsiz birer birey olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Sergiye ayrıca Palandöken İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Güven ve Emre Kaya katılarak etkinliği takip etti.

