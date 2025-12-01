Erzurum Hınıs'ta Ahır Yangını: 21 Büyükbaş Telef Oldu

Olayın Detayları

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ünlüce köyünde, İlhami Bingöl'e ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Yangında ahır içinde bulunan 21 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Ayrıca kilerde bulunan 3 ton yem, 3 ton kömür ve bir ot biçme makinesi kül oldu.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

