Erzurum Hınıs'ta Ahır Yangını: 21 Büyükbaş Telef Oldu

Erzurum Hınıs Ünlüce köyünde çıkan ahır ve samanlık yangınında 21 büyükbaş hayvan ile 3 ton yem ve 3 ton kömür zarara uğradı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:55
Olayın Detayları

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ünlüce köyünde, İlhami Bingöl'e ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Yangında ahır içinde bulunan 21 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Ayrıca kilerde bulunan 3 ton yem, 3 ton kömür ve bir ot biçme makinesi kül oldu.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

