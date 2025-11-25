Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin seslendirdiği duygusal kısa filmi hazırladı ve törende ilk gösterimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:04
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin seslendirdiği film izleyicilerden tam not aldı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir kısa film hazırladı. Film, sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Filmin seslendirmesini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici üstlendi. Ekici’nin güçlü ve duygu yüklü anlatımı, filmin duygusal atmosferine ayrı bir derinlik kattı.

Kısa filmin ilk gösterimi, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen 24 Kasım töreninde gerçekleştirildi. Gösterim sırasında salon izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

Film, bir köy öğretmeninin yıllar içindeki meslek serüvenini etkileyici bir dille anlatıyor. Gençlik yıllarında öğrencilerinin hayatlarına dokunan öğretmenin, yıllar sonra öğrencileriyle meslek hayatlarının farklı dönemlerinde yeniden karşılaşması izleyicide hem nostalji hem de ilham uyandırdı.

Öğrencilerinin ilerleyen yıllarda edindiği meslekler ve karakterlerin ortaya çıkışı, filmin en vurucu anlarından oldu. Süleyman Ekici’nin seslendirmesi, kısa filmin hafızalarda kalmasını sağlayan önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı.

