Erzurum Jandarması Kaçakçılığa Geçit Vermedi: Büyük Operasyon

Erzurum İl Jandarma, 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, tütün ve sahte altın ele geçirip 28 şüpheli hakkında işlem yaptı.