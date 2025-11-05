Erzurum Jandarması Kaçakçılığa Geçit Vermedi: Büyük Operasyon

Erzurum Jandarması Kaçakçılık ve Organize Suçlara Karşı Operasyonlarını Sürdürüyor
Operasyonun Kapsamı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettirdi.
Operasyonlarda ele geçirilenler: 3 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 413 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 408 adet muhtelif fişek, 10 adet muhtelif şarjör, 10 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 kg sahte altın, 260 kg kıyılmış bandrolsüz tütün, 3 adet dedektör ve 63 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Adli İşlem ve Kurumsal Açıklama
Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 28 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.
ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİ, KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARA YÖNELİK OPERASYONLARINI HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİRİYOR.