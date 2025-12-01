Erzurum Palandöken -6.6: Türkiye'nin En Soğuk Noktası

Erzurum ve Bölgesinde Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji uzmanları, Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğini açıkladı.

Yağış ve Görüş Şartları

Yağışlar; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayları görülebilir.

Sıcaklık ve Rüzgâr

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ölçümler: En Düşük Sıcaklık

Meteorolojinin yaptığı ölçümlerde, gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinde Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -6.6 ile ilk sırada yer aldı.

