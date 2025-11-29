Erzurum'un En Büyük Mahallesi: Yağan Mahallesi ve Yağan Baba Türbesi

Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki Yağan Mahallesi, yüzölçümü ve nüfusuyla öne çıkıyor; Yağan Baba Türbesi ve Merkez Camii her yıl yaklaşık 2 bin ziyaretçi çekiyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:38
Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi, hem yüzölçümü hem de nüfusu bakımından şehrin en büyük mahallesi olarak öne çıkıyor. Mahalle, bazı ilçelerden bile daha geniş bir konumda bulunuyor ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

Yağan Baba Türbesi: Tarih ve Mimari

Yağan Baba Türbesi, Hicri 390 (Miladi binli yıllar) civarında yaşadığı rivayet edilen Yağan Baba Efendi'ye atfediliyor. Türbe, 1985 yılında torunu Salih Yağanoğlu tarafından yeniden düzenlenerek bugünkü halini aldı. Üstü açık, yontma taştan yapılan türbe, sade fakat etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Camii, Koruma ve Ziyaretçi Profili

Türbenin hemen yanında yer alan Yağan Baba Merkez Camii de bölge halkı tarafından özenle korunuyor. Türbenin bakım ve temizliği mahalle sakinleri tarafından gönüllü olarak yapılıyor. Her yıl yaklaşık 2 bin kişi, hem dua etmek hem de Yağan Baba'nın feyzinden istifade etmek amacıyla burayı ziyaret ediyor.

Kültürel ve Doğal Değer

Yağan Mahallesi, sahip olduğu doğal güzellikler ve manevi atmosferle Erzurum'un kültürel mirasında önemli bir yer tutuyor.

