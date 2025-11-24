Erzurum’un Göğermiş Peyniri: Yayladan Sofraya Doğal Antibiyotik

Erzurum’un göğermiş peyniri, yayla sütüyle katkısız üretilip 2–4 ay olgunlaştırılıyor; kilosu ortalama 500 TL ve doğal antibiyotik özelliğiyle öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:29
Erzurum’un Göğermiş Peyniri: Yayladan Sofraya Doğal Antibiyotik

Erzurum'un Göğermiş Peyniri: Yayladan Sofraya Doğal Antibiyotik

Geleneksel üretim ve şifa kaynağı

Erzurum’un geleneksel lezzetlerinden göğermiş peyniri, hem Türkiye’de hem de dünya mutfaklarında adından söz ettiriyor. Doğal üretim süreci ve şifasıyla sofraların vazgeçilmezi olan bu küflü peynir, tamamen yaylada beslenen hayvanların sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor.

Süt kazanlarda kaynatıldıktan sonra mayalanma sürecine giriyor. Uygun sıcaklık ve nem koşullarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynir, 2 ila 4 ay arasında bekletiliyor. Olgunlaşma süreci sonunda peynirin kendine has yeşilimsi rengi ve keskin aroması ortaya çıkıyor.

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, ailesinden öğrendiği peynir yapımını nesilden nesile aktarıyor. Annesiyle birlikte doğal yöntemlerle ürettikleri küflü peyniri uygulamalı olarak gösteren Özgelen, "Bu peynir tamamen doğal. Hayvanlarımız yaylada otluyor, sütü taze sağlıyoruz. Kaynatma ve bekletme sürecini doğru yaparsanız hem lezzeti hem de şifası yerinde olur" dedi.

Peynirin hem mayhoş tadı hem de doğal antibiyotik özelliği ile dikkat çeken Erzurum göğermiş peynirinin kilosu ortalama 500 TL. Vatandaşlar bu lezzeti sofralarına, yayladan gelen bir şifa kaynağı olarak taşıyor.

ERZURUM’UN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN KÜFLÜ PEYNİR, DİĞER ADIYLA GÖĞERMİŞ...

ERZURUM’UN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN KÜFLÜ PEYNİR, DİĞER ADIYLA GÖĞERMİŞ PEYNİR, DOĞAL ÜRETİM SÜRECİ VE ŞİFALI ÖZELLİKLERİYLE HEM TÜRKİYE’DE HEM DE DÜNYA MUTFAKLARINDA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

ERZURUM’UN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN KÜFLÜ PEYNİR, DİĞER ADIYLA GÖĞERMİŞ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?