Erzurum'un Göğermiş Peyniri: Yayladan Sofraya Doğal Antibiyotik

Geleneksel üretim ve şifa kaynağı

Erzurum’un geleneksel lezzetlerinden göğermiş peyniri, hem Türkiye’de hem de dünya mutfaklarında adından söz ettiriyor. Doğal üretim süreci ve şifasıyla sofraların vazgeçilmezi olan bu küflü peynir, tamamen yaylada beslenen hayvanların sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor.

Süt kazanlarda kaynatıldıktan sonra mayalanma sürecine giriyor. Uygun sıcaklık ve nem koşullarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynir, 2 ila 4 ay arasında bekletiliyor. Olgunlaşma süreci sonunda peynirin kendine has yeşilimsi rengi ve keskin aroması ortaya çıkıyor.

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, ailesinden öğrendiği peynir yapımını nesilden nesile aktarıyor. Annesiyle birlikte doğal yöntemlerle ürettikleri küflü peyniri uygulamalı olarak gösteren Özgelen, "Bu peynir tamamen doğal. Hayvanlarımız yaylada otluyor, sütü taze sağlıyoruz. Kaynatma ve bekletme sürecini doğru yaparsanız hem lezzeti hem de şifası yerinde olur" dedi.

Peynirin hem mayhoş tadı hem de doğal antibiyotik özelliği ile dikkat çeken Erzurum göğermiş peynirinin kilosu ortalama 500 TL. Vatandaşlar bu lezzeti sofralarına, yayladan gelen bir şifa kaynağı olarak taşıyor.

